Gökyüzünde casusluk: Hindistan'ın yüksek irtifa balon gözetleme sistemi nasıl çalışıyor

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Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), Agra'daki Hava Teslimatı Araştırma ve Geliştirme Kurumu tarafından geliştirilen Stratosferik Hava Gemisi Platformu'nun (bir yüksek irtifa balonu) ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.

Prototip, Hindistan'ın Dünya gözlem kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Madhya Pradesh'teki Sheopur Deneme sahasında test edildi.

BAŞARILI TEST UÇUŞU VE DETAYLARI

Prototip DRDO casus balon, test uçuşu sırasında yaklaşık 17 km. yüksekliğe ulaştı ve toplam 62 dakika havada kaldı.

DRDO ekibi, uçuşun ardından balonu başarıyla kurtarırken, elde edilen sensör verilerinin gelecekteki yüksek irtifa uçuşları için simülasyon modelleri oluşturmada kullanılacağını belirtti.

DRDO CASUS BALON SİSTEMİNİN YETENEKLERİ

Bu "gökyüzündeki casus" olarak nitelendirilen platform, çoğu savaş uçağı ve İHA'nın operasyon gösteremediği Dünya atmosferinin üst katmanlarında uçarak geniş bir alanı gözetleyebiliyor.

Uyduların aksine, belirli bir bölgenin üzerinde saatlerce, hatta günlerce kalarak kesintisiz gözetim imkanı sunuyor.

Yüksek irtifa balonları, savaş uçakları ve İHA'lardan çok daha ucuz olup, çok sayıda konuşlandırılarak istihbarat toplama operasyonları için maliyet etkin bir çözüm sunuyor.

Ayrıca, Dünya'ya yakınlıkları sayesinde casus uydulardan daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyorlar.

Bununla birlikte, bu DRDO casus balon sistemleri, yatay seyir için üst atmosfer rüzgarlarına bağımlı olmaları nedeniyle rotalarından sapma riski taşıyor.

Yavaş hareket etmeleri ve kaçış kabiliyetlerinin olmaması sebebiyle tespit edildiklerinde düşürülmeleri de oldukça kolay.