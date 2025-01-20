Google Home, duman uyarıları ve akıllı kilit desteği ile güncellendi

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Akıllı ev platformu Google Home, kullanıcı deneyimini zenginleştiren yeni bir güncelleme aldı.

Genel Önizleme programı kapsamında yayınlanan güncelleme, Nest Protect duman ve CO alarmlarıyla Matter özellikli akıllı kilitler için destek sunuyor.

NEST PROTECT DESTEĞİ

Android kullanıcıları için Genel Önizleme programı kapsamında sunulan Nest Protect desteği, duman ve CO alarmlarınızı Home uygulaması üzerinden yönetmenizi sağlıyor.

MATTER ÖZELLİKLİ AKILLI KİLİT DESTEĞİ

Google Home uygulaması, Matter özellikli akıllı kilitler için de destek sunuyor. Bu özellik, Android'deki Genel Önizleme programı kapsamında kullanıma sunuldu ve 2025 başlarında iOS'ta da kullanılabilir olacak.

Matter destekli akıllı kilitler için şifre yönetimi, anahtar ayarları ve denetleyici güncellemeleri gibi özelliklerde iyileştirmeler yapıldı.

Ev yöneticileri, artık giriş erişimi sağlamak için şifreler atayabilir ve tahmini şifreler oluşturabilir. Bu şifreler güncellenebilir, paylaşılabilir veya silinebilir.

GENEL ÖNİZLEME PROGRAMINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ

Genel Önizleme programına katılmak için Google Home uygulamasının en son sürümünün (3.27 veya üzeri) yüklü olması gerekiyor.

Bu yeni özellikler şu anda yalnızca Android cihazlarda Genel Önizleme programına kayıtlı kullanıcılar için kullanılabilir, ancak iOS kullanıcıları da yakında bu özelliklere erişebilecek.