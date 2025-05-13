Google, 10 yıl sonra ikonik 'G simgesini' güncelliyor: İşte yeni tasarım

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Teknoloji devi Google, yaklaşık on yıl önce yaptığı son büyük değişikliğin ardından ikonik 'G simgesini' yeniledi.

Bu güncelleme ile 'G' simgesi, düz renk bölümleri yerine renklerin birbirine karıştığı daha canlı ve modern bir görünüme kavuştu.

YENİ 'G SİMGESİ' TASARIMI VE DETAYLARI

Yenilenen Google 'G simgesi', artık dört düz renk bölümü yerine kırmızıdan sarıya, sarıdan yeşile ve yeşilden maviye doğru renk geçişlerine sahip bir tasarıma sahip.

Bu modernizasyonun, Google'ın Gemini yapay zeka modelinin gradyan estetiğiyle uyumlu olduğu ve daha canlı bir görünüm sunduğu belirtiliyor.

Bu yeni simge, ilk olarak iOS için Google Arama uygulamasında bir güncellemeyle kullanıcılarla buluştu, ardından Android için Google uygulamasının 16.18 beta sürümüyle de dağıtılmaya başlandı.

Değişikliğin özellikle ana ekranda veya küçük bir tarayıcı favikonu olarak ilk bakışta fark edilmeyebileceği ifade ediliyor.

DİĞER GOOGLE LOGOLARI DEĞİŞECEK Mİ

Google'ın altı harfli ana logosunda şimdilik bir değişiklik görünmüyor, ancak şirketin Chrome veya Haritalar gibi diğer dört renkli ürün logolarının da benzer bir tasarım güncellemesi alıp almayacağı henüz belirsiz.