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    Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

    Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. İşte 2020 yılı içerisinde en çok aradığımız kelimeler...
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 14:48
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 15:13
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    Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı

    Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.

    2020 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri de açıklamış oldu.

    Genel, Dizi, İsimler, Kaybettiklerimiz, Nasıl ve Tarif kategorilerinden oluşan yılın en çok arananlar listesine hep birlikte bir göz atalım.

    GENEL ARAMALAR

    Genel arama terimlerine baktığımızda, koronavirüsle hayatımıza giren uzaktan eğitim platformu EBA'nın zirvede olduğunu görüyoruz. Koronavirüsün oldukça net bir şekilde hissedildiği listenin tamamı şu şekilde:

    1) EBA
    2) Dolar Kaç TL
    3) Koronavirüs
    4) Deprem
    5) Zoom
    6) HES Kodu Alma
    7) Kandilli Rasathanesi
    8) Sokağa Çıkma Yasağı
    9) Sağlık Bakanlığı
    10) ABD Seçimleri

    google trendler

    DİZİ

    Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:

    1) Sadakatsiz
    2) Mucize Doktor
    3) Masumlar Apartmanı
    4) Sen Çal Kapımı
    5) Alev Alev
    6) Kırmızı Oda
    7) Bay Yanlış
    8) Menajerimi Ara
    9) Bir Başkadır
    10) Aşk 101

    İSİMLER

    İsimler kategorisine baktığımızda ise, koronavirüsle mücadelede ön planda yer alan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ilk sırada yer alıyor.

    1) Fahrettin Koca
    2) Berat Albayrak
    3) Ebru Şallı
    4) Ellen Page
    5) Alaattin Çakıcı
    6) Fatih Terim
    7) Lütfi Elvan
    8) Sercan Yıldırım
    9) Halil Sezai
    10) Nihat Hatipoğlu

    fahrettin koca

    KAYBETTİKLERİMİZ

    Kaybettiklerimiz kategorisinde yılın en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant oldu.

    1) Kobe Bryant
    2) Pınar Gültekin
    3) Nur Yerlitaş
    4) Aytaç Yalman
    5) Aleyna Çakır
    6) Maradona
    7) Ares Özdemir
    8) Cemil Taşçıoğlu
    9) Seyfi Dursunoğlu
    10) Emre Gönlüşen

    NASIL

    Nasıl kategorisine baktığımızda ise, ülkemizdeki vatandaşların en çok HES kodunun nasıl alınacağını merak ettiğini görüyoruz.

    1) HES Kodu Nasıl Alınır
    2) Zoom Programı Nasıl Kurulur
    3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır
    4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor
    5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir
    6) E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır
    7) Seyahat İzni Nasıl Alınır
    8) Öksürük Nasıl Gider
    9) Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır
    10) Eczaneden Maske Nasıl Alınır

    hes kodu

    TARİF

    Son olarak 2020'nin en çok aranan kelimelerinde "tarif konusuna bakalım. Bu kategoride yılın en çok aranan kelimesi "ekmek" olurken, ikinci sırada ise "pide" yer aldı.

    1) Ekmek
    2) Pide
    3) Aşure
    4) Çökertme Kebabı
    5) Ramazan Pidesi
    6) İzmir Bombası
    7) Lahmacun
    8) Güllaç Tatlısı
    9) Ezogelin
    10) Kalburabasti

    Google, dünya genelinde en çok ilgi çekici aramaları da paylaştı. Arama devinin öne çıkardığı terimler şu şekilde:

    google trendler

    bostan

    Google, 2020 yılında Türkiye de en çok aranan kelimeleri açıkladı #6

    Google, 2020 yılında Türkiye de en çok aranan kelimeleri açıkladı #7

    google trend

    KÜRESEL ÇAPTA EN ÇOK ARANANLAR

    Son olarak küresel çapta, 2020'de Google'da en çok arananlara kısaca bir göz atalım.

    GENEL

    1) Koronavirus
    2) Election results
    3) Kobe Bryant
    4) Zoom
    5) IPL
    6) India vs New Zealand
    7) Coronavirus update
    8) Coronavirus symptoms
    9) Joe Biden
    10) Google Classroom

    HABERLER

    1) Koronavirus
    2) Election results
    3) Iran
    4) Beirut
    5) Hantavirus
    6) Stimulus checks
    7) Unemployment
    8) Tesla stock
    9) Bihar election result
    10) Black Lives Matter

    AKTÖRLER

    1) Tom Hanks
    2) Joaquin Phoenix
    3) Amitabh Bachchan
    4) Ricky Gervais
    5) Jada Pinkett Smith
    6) Justin Hartley
    7) Lea Michele
    8) Eleazar Gómez
    9) Ansel Elgort
    10) Михаил Ефремов

    TRENDLER

    ATLETLER

    1) Ryan Newman
    2) Michael Jordan
    3) Tyson Fury
    4) Tom Brady
    5) Mike Tyson
    6) Luis Suárez
    7) Alex Zanardi
    8) Delonte West
    9) Drew Brees
    10) Thiago Silva

    OYUNLAR

    1) Among Us
    2) Fall Guys: Ultimate Knockout
    3) Valorant
    4) Genshin Impact
    5) The Last of Us 2
    6) Ghost of Tsushima
    7) FIFA 21
    8) Animal Crossing
    9) Call of Duty: Warzone
    10) Dragon Quest Walk

    KAYBETTİKLERİMİZ

    1) Kobe Bryant
    2) Naya Rivera
    3) Chadwick Boseman
    4) Sushant Singh Rajput
    5) George Floyd
    6) 三浦春馬
    7) Caroline Flack
    8) Diego Maradona
    9) Sean Connery
    10) Eddie Van Halen

    KOBE BRYANT

    TARİFLER

    1) Dalgona coffee
    2) Ekmek
    3) Sourdough bread
    4) Pizza
    5) Lahmacun
    6) Beer bread
    7) Banana bread
    8) Pita bread
    9) Brioche
    10) Naan

    KİŞİLER

    1) Joe Biden
    2) Kim Jong Un
    3) Boris Johnson
    4) Kamala Harris
    5) Tom Hanks
    6) Jacob Blake
    7) Kanye West
    8) Ghislaine Maxwell
    9) August Alsina
    10) Ryan Newman

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