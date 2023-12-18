Google, 4 Ocak'ta milyonlarca kullanıcı için çerezleri kapatacak: Peki bu ne anlama geliyor? Google, 4 Ocak'ta milyonlarca seçilmiş kullanıcı için çerezleri otomatik olarak devre dışı bırakacak. Bunun ne anlama geldiğini detaylıca anlattık.

ensonhaber.com

Çerez, herhangi bir internet sitesi tarafından kullanıcının kullanmış olduğu tarayıcıya bırakılan ve okunan bir tür tanımlama dosyasının adıdır.

Çerez dosyaları içerisinde kullanıcının oturum bilgileri, sayfada içerik tüketimi süresi, içerik tüketim alışkanlığı gibi çeşitli veriler saklanır. Ayrıca şirketler, çerezleri kullanarak size ilgi alanınıza dayalı reklamlar gösterir.

Google'dan kritik çerez hamlesi

Ancak 4 Ocak'tan itibaren Google, davranışınızı izleyen izinsiz bilgisayar dosyaları olan üçüncü taraf çerezlerini kapatmaya başlıyor.

Teknoloji devi, 'İzlenme Koruması' adı verilen özelliği ilk kullanacak kişi olarak dünya genelindeki Chrome kullanıcılarının yüzde 1'ini (yaklaşık 30 milyon kişi) rastgele seçiyor.

Google, web sitelerinin kullanıcıları gezinirken izlemek ve alakalı reklamlar göstermek için üçüncü taraf çerezleri kullanmasını sınırlayacak.

4 Ocak'ta "İzlenme Koruması" için rastgele seçilen yüzde 1'lik gruptan biriyseniz, masaüstü veya mobil için Chrome tarayıcısında şöyle bir bildirim göreceksiniz:

Siz, sitelere göz atarken sizi izlemek için üçüncü taraf çerezleri kullanmasını sınırlayan İzlenme Korumasını deneyimleyen ilk kişilerden birisiniz.

Değişiklik otomatik olarak gerçekleştirileceğinden, web'de gezinirken üçüncü taraf çerezleri varsayılan olarak kısıtlanacak ve farklı web sitelerinin sizi takip etme yeteneği sınırlanacak.

Üçüncü taraf çerezlerin herhangi bir nedenle Chrome'da devam etmesini isteyen herkes, arama çubuğundaki site simgesine tıklayarak bunları yeniden etkinleştirebilecek.

Google kademeli olarak kaldıracak

Google, 2024'ün ikinci yarısında İzlenme Koruması özelliğini tüm kullanıcılara sunmayı ve üçüncü taraf çerezlerin kullanımını tamamen aşamalı olarak kaldırmayı planlıyor.

Google, üçüncü taraf çerezlerinin "neredeyse otuz yıldır web'in temel bir parçası olduğunu" söyledi; ancak çevrimiçi etkinliğimizi reklam verenlere sızdırdıkları için gizliliğe müdahale olarak görülüyorlar.

Üçüncü taraf çerezleri, bir kullanıcı, üçüncü taraf görselleri veya reklamları gibi diğer sitelerden öğeler içeren bir web sitesini ziyaret ettiğinde oluşturulur.

Bunlar, kullanıcının ziyaret ettiği site tarafından ayarlanan ve tarayıcının önemli kullanıcı bilgilerini hatırlamasına olanak tanıdığı için genellikle yararlı olan birinci taraf çerezleriyle çelişir.

Google, üçüncü taraf çerezlerini kendi kuruluşu içinde veri paylaşımını kısıtlayan ve gizliliğimiz açısından daha iyi olduğunu söylediği yeni bir sistemle değiştirmeyi planlıyor.

Artık reklam verenler, tarama verilerimize doğrudan erişim sağlamak yerine Chrome'a ​​moda, yemek veya seyahat gibi ne tür konulara göz atmak istediklerini sormaları gerekecek.

Reklam verenler karara tepkili

Reklam verenler, dünyanın en popüler tarayıcısındaki üçüncü taraf çerezlerin engellenmesinin, reklamları kişiselleştirmek için bilgi toplama yeteneklerini sınırlayacağını ve onları Google'ın kullanıcı veri tabanlarına bağımlı hale getireceğini söyledi.