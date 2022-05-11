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    Google, AB ülkelerindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapacak

    Google; Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte birçok AB ülkesindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:30
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    Google, AB ülkelerindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapacak

    Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

    Google’ın Başkan Yardımcısı Brad Bender, kaliteli içerik üretici sayısını artırmak için "içerik başına ödeme" programını geçtiğimiz yıllarda duyurmuştu.

    Halihazırda "haberler" sekmesi ile kullanıcılarına çeşitli kaynaklardan içerik ulaştıran şirket, artık bazı haber yayıncılarına içerik başına ödeme yapıyor.

    AB'den 300 medya kuruluşuna daha ödeme yapacak

    Google, Avrupa’da 300’den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti. ABD merkezli şirket; Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda’daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacağını açıkladı.

    Google ve diğer online platformların müzisyen, yazar, gazeteciler, performans sanatçıları ve medya kuruluşlarına telif vermek için 3 yıl önce AB’nin telif yasasına uyma kararı almıştı.

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