Samsung Galaxy S26 Ultra kamera testinde iPhone 16 Pro Max'i geçemedi

Akıllı telefonların kamera performanslarını detaylı bir şekilde ölçen DxOMark, merakla beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin analiz sonuçlarını yayınladı.

Yeni amiral gemisi 157 puan alarak 151 puanlı selefi S25 Ultra'yı geçmeyi başarsa da pazarın en iyi kameralarıyla boy ölçüşemedi.

ZİRVEDEKİ RAKİPLERİNE YETİŞEMEDİ

Test sonuçlarına göre Galaxy S26 Ultra, 161 puan alan Apple iPhone 16 Pro Max ve 163 puanlı Google Pixel 10 Pro XL modellerinin gerisinde kaldı.

Listenin zirvesinde yer alan 175 puanlı Huawei Pura 80 Ultra'nın oldukça uzağında kalan Samsung, genel sıralamada kendisine ancak 18. sırada yer bulabildi.

DONANIMDAKİ KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ OLMADI

Samsung'un yeni modelde 50 megapiksel ultra geniş açılı ve 10 megapiksel telefoto kameraları bir önceki nesille aynı bırakması, bu mütevazı iyileştirmenin temel nedeni olarak görülüyor.

Öte yandan 200 megapiksel ana kamerada f/1.4, 50 megapiksel periskop kamerada ise f/2.9 diyafram açıklığına sahip daha hızlı lenslere geçiş yapıldı.

KAMERANIN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ NELER

Cihaz doğru beyaz dengesi, geniş dinamik aralık, etkili video sabitleme ve son derece ayrıntılı makro çekim yetenekleriyle testte önemli puanlar topladı.

Ancak düşük ışıkta ortaya çıkan görüntü gürültüsü, tutarsız otomatik pozlama ve portre çekimlerinde gözlere tam odaklanamama gibi sorunlar kameranın hanesine eksi olarak yazıldı.

DXOMARK EN İYİ KAMERALI TELEFONLAR

Huawei Pura 80 Ultra – 175

Vivo X300 Pro – 171

Oppo Find X8 Ultra – 168

Apple iPhone 17 Pro – 168

Vivo X200 Ultra – 167

Oppo Find X9 Pro – 166

Xiaomi 17 Ultra – 166

Honor Magic8 Pro – 164

Motorola Razr Fold – 164

Motorola Signature – 164