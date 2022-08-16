Google, Android 13 güncellemesine resmen başlıyor

Google, desteklenen tüm Pixel akıllı telefonlar için Android işletim sisteminin kararlı sürümünü dağıtmaya başladı.

Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı. Güncellemenin kararlı sürümü ise akıllı telefonlara dağıtılmaya devam ediyor.

Öte yandan Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13 kararlı sürümünü Pixel modellerine dağıtmaya başladı.

Öte yandan Google’ın, önceki Android sürümlerine kıyasla Android 13’ü beklenenden daha erken yayınlaması dikkatlerden kaçmadı.

Android 13 alacak Pixel modelleri

Pixel 4

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Android 13 neler getiriyor

Android 13, 'Material You' ile gelecek ve kullanıcılara renkler, temalar ve uygulamalar üzerinde daha fazla kişiselleştirme imkanı tanıyacak.

Ayrıca Android 13, yenilenmiş ve daha güvenli bir işletim sistemi olarak yayınlanacak. Kullanıcılar, uygulamaların nelere erişebildiği konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilecek.

Android 13 ile kullanıcılar, artık neredeyse hiç kullanılmayan SMS yerine Google'ın Google Mesajlar uygulamasını daha çok kullanacak. Çünkü artık mesajlar uçtan uca şifrelenecek.

Bir diğer yenilik ise Android 13 ile birlikte her bir uygulama için özel dil seçebilme imkanı. Bu sayede kullanıcılar, telefonlarında yüklü olan uygulamaların dilini telefon ayarlarından değiştirebilecek.

Google ayrıca, uygulamaların bildirim göndermeden önce izin istemesini gerektirme, pano geçmişini otomatik olarak silme ve telefonunuzun bir bakışta ne kadar güvenli olduğunu görmenizi sağlayan yeni bir Güvenlik ve Gizlilik sayfası dahil olmak üzere Android’in gizlilik seçeneklerini artırıacak.

Diğer üreticiler yıl sonunda dağıtmaya başlayacak

Google’ın yayınladığı duyuru yazısında, Android 13 güncellemesinin Samsung, Oppo, OnePlus, HMD, Motorola, Realme, Sony, Xiaomi ve Asus gibi diğer üreticiler tarafından bu yılın sonunda dağıtılacağı belirtildi.

