Google, Android ve Pixel ekibinin birleşmesinin ardından yüzlerce kişiyi işten çıkardı

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl Google, Android ve Chrome ekiplerini, Pixel ve Cihazlar grubu altında tek bir çatı altında toplamıştı.

Şirket, bu birleşmenin ardından daha çevik ve etkili bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyordu. Ancak, ortaya çıkan son raporlar, bu birleşmenin beraberinde işten çıkarmaları getirdiğini gözler önüne seriyor.

YÜZLERCE ÇALIŞAN KOVULDU

Edinilen bilgilere göre, Platformlar ve Cihazlar bölümünde görev yapan yüzlerce çalışanla yollar ayrıldı.

Bu durum, şirketin Ocak 2025'te daha kapsamlı bir yeniden yapılanma planının parçası olarak gönüllü ayrılık teklifleri sunmasının ardından yaşandı.

2024 yılında Pixel ve Cihazlar bölümünün başına geçen Rick Osterloh'un yönetimindeki birleşik ekip, birleşme öncesinde 20 binin üzerinde çalışana sahipti.

GOOGLE SÖZCÜSÜ İŞTEN ÇIKARMALARI DOĞRULADI

Google cephesinden yapılan resmi açıklamada, işten çıkarmalar doğrulandı.

Şu an için hangi özel ekiplerin veya ürünlerin bu durumdan en çok etkilendiği netlik kazanmış değil.

Ancak uzmanlar, bu yeniden yapılanmanın uzun vadede son kullanıcılar için belirgin bir değişikliğe yol açmayacağını öngörüyor.

TEK İŞTEN ÇIKARMA DALGASI DEĞİL

Bu son işten çıkarmalar, Google tarihinde yaşanan ilk personel azaltımı değil. Şirket, 2023 yılında küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına denk gelen önemli sayıda çalışanıyla yollarını ayırmıştı.