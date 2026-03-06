Ekran kartı pazarında tehlike çanları: Kriz daha da büyüyebilir

Bilgisayar donanım pazarı ve özellikle GPU segmenti, yılın başından bu yana ciddi bir daralma süreci yaşıyor.

JPR raporuna göre, tedarik zinciri belirsizlikleri ve bellek kıtlığı nedeniyle yıllık GPU sevkiyatlarında yüzde 3,3 oranında düşüş görüldü.

AMD PAZAR PAYINI ARTIRMAYI BAŞARDI

Ekran kartı pazarındaki bu zorlu süreçte büyük üreticilerin pazar paylarında dikkat çeken değişimler meydana geldi.

Rapora göre sektör devlerinden Intel yüzde 1,2 ve NVIDIA yüzde 1,4 oranında düşüş yaşarken, AMD zorlu şartlara rağmen pazar payını yüzde 2,6 artırdı.

2026 YILINDA SEKTÖRDEKİ ÇÖKÜŞ DERİNLEŞEBİLİR

Gümrük vergilerindeki değişimler, Orta Doğu'daki çatışma ortamı ve artan üretim maliyetleri bilgisayar pazarını çok daha zor bir döneme sürüklüyor.

Uzmanlar, bu küresel sorunların etkisiyle genel PC pazarının 2026 yılında yüzde 10'a varan bir küçülme yaşayabileceğini öngörüyor.

OYUNCULARI YENİ BİR DONANIM KRİZİ BEKLİYOR

Artan yoğun bellek talebi karşısında üreticiler, ellerindeki tedariki daha yüksek getiri sağlayan kurumsal veri merkezlerine kaydırmak zorunda kalıyor.

Bu mecburi strateji değişikliği, tüketici odaklı ekran kartı lansmanlarının ertelenmesine yol açarak oyuncuların yeni donanımlara ulaşmasını büyük ölçüde zorlaştıracak.