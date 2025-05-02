Google CEO'su Sundar Pichai duyurdu: Gemini, iPhone'lara geliyor

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasında önemli bir gelişme yaşandı; Google CEO'su Sundar Pichai, Apple CEO'su Tim Cook ile Gemini AI yapay zeka modelinin iPhone'lara entegre edilmesi konusunda görüştüklerini açıkladı.

Bu bilgi, Google'ın ABD Adalet Bakanlığı ile devam eden arama tekeli antitröst davası sırasında ortaya çıktı.

ANLAŞMA VE ENTEGRASYON SÜRECİ

Pichai, anlaşmayı 2025 yılının ortalarına kadar tamamlamayı hedefliyor.

Bu durum, Gemini'nin 2025'in sonlarına doğru iOS 19 ile birlikte iPhone kullanıcılarına sunulabileceği anlamına geliyor.

SIRI YETENEKLERİ GELİŞEBİLİR

Gemini AI'ın iPhone'lara entegrasyonu, Apple'ın dijital asistanı Siri'nin yeteneklerini önemli ölçüde artırabilir. Kullanıcılar, belirli sorguları yanıtlaması için Siri aracılığıyla doğrudan Gemini AI özelliğini tetikleyebilirler.

Bu durum, mevcut iOS 18.2 ve sonrası sürümlerdeki ChatGPT entegrasyonuna benzer bir yapı sunabilir. Şu anda Siri, kendi başına yanıtlayamadığı durumlarda ChatGPT'den destek alabiliyor.

KULLANICILARA ALTERNATİF SUNULACAK

Gemini AI entegrasyonu, iPhone kullanıcılarına özellikle yazma araçları gibi konularda ChatGPT'ye bir alternatif sunacak. Bu sayede kullanıcılar farklı yapay zeka modelleri arasında seçim yapma imkanına sahip olacak.

Her ne kadar Gemini AI uygulaması şu anda iPhone'lar için mevcut olsa da Google ve Apple arasındaki potansiyel bir ortaklık, bu yapay zeka sistemine ek bir indirme gerektirmeden doğrudan erişim sağlayacak.