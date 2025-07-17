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Google Chrome, bazı Mac bilgisayarlarda çalışmayı durduracak

Google, 30 Temmuz'da yayınlanması beklenen Chrome 139 sürümüyle birlikte, macOS Big Sur (macOS 11) işletim sistemi için desteğini sonlandıracağını ve bu tarihten sonra güvenlik güncellemeleri sunmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 14:52
Google Chrome, bazı Mac bilgisayarlarda çalışmayı durduracak

Hala macOS Big Sur kullanan bir Mac sahibiyseniz ve internet tarayıcısı olarak Google Chrome'u tercih ediyorsanız, önemli bir karar vermeniz gerekebilir.

Google, Chrome Platform Durumu sayfasında yaptığı bir duyuru ile, popüler tarayıcının macOS 11 desteğini bu ay sonunda sonlandıracağını doğruladı.

CHROME 138 SON SÜRÜM OLACAK

Google'ın açıklamasına göre, macOS Big Sur'u destekleyen son sürüm Chrome 138 olacak.

30 Temmuz'da yayınlanması planlanan bir sonraki sürüm olan Chrome 139 ve sonrası ise, çalışmak için macOS 12 veya daha yeni bir sürüm gerektirecek.

GÜNCELLEME YAPMAYAN KULLANICILARI NE BEKLİYOR

Bu tarihten sonra macOS Big Sur'da yüklü olan Google Chrome çalışmaya devam edecek, ancak tarayıcıda sürekli bir uyarı çubuğu görünecek.

Daha da önemlisi, bu kullanıcılar artık yeni özellik veya kritik güvenlik güncellemesi alamayacaklar.

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