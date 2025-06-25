Google Chrome, bazı telefonlara artık destek vermeyecek

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı olan Google Chrome, eski Android sürümleri için desteğini aşamalı olarak sonlandırıyor.

Google, destek forumlarında yaptığı duyuruyla, milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek yeni bir karar aldığını açıkladı.

CHROME 139 İLE DESTEK SONA ERİYOR

Google, 5 Ağustos'ta yayınlanması planlanan Chrome 139 sürümünden itibaren, Android 8 (Oreo) ve Android 9 (Pie) işletim sistemleri için Google Chrome desteğini sonlandıracak.

Bu, söz konusu Android sürümlerini kullanan cihazlardaki Chrome tarayıcısının artık yeni özellik güncellemeleri ve daha da önemlisi güvenlik yamaları almayacağı anlamına geliyor.

Tarayıcı bu cihazlarda çalışmaya devam edecek. Ancak güvenlik güncellemelerinin kesilmesi, kullanıcıları yeni ortaya çıkan siber tehditlere karşı savunmasız bırakacak.

Google'ın bu kararı, Android 8 veya 9 çalıştıran bir cihaza sahip olan kullanıcılar için önemli bir güvenlik riski oluşturuyor.

Şirket, bu kullanıcıların Android 10 veya daha yeni bir sürüme sahip, desteklenen bir cihaza geçmelerini tavsiye ediyor.

Cihazını yükseltemeyen kullanıcılar için ise bir alternatif bulunuyor. Mozilla'nın Firefox tarayıcısı, hala Android 5 ve daha yeni sürümleri destekliyor.

Bu da onu, Chrome desteği biten cihazlar için daha güvenli bir seçenek haline getiriyor.