Yeni nesil Xbox yolda: PC oyunlarını da destekleyecek

Microsoft'un oyun bölümünün yeni CEO'su Asha Sharma, şirketin merakla beklenen yeni nesil konsolu için ilk resmi açıklamayı yaptı.

Yapılan paylaşımla birlikte, performansta sınırları zorlayacak olan donanımın "Project Helix" kod adıyla geliştirildiği doğrulandı.

HEM KONSOL HEM BİLGİSAYAR OYUNLARI TEK CİHAZDA

Yeni nesil Xbox cihazı, sadece kendi ekosistemindeki yapımları değil aynı zamanda PC oyunlarını da sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek.

Bu hamle, Microsoft'un bilgisayar ve konsol platformlarını birleştirerek üst düzey hibrit bir oyun deneyimi sunma stratejisinin en büyük adımı olarak görülüyor.

ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN GÖZLER GDC ETKİNLİĞİNDE

Cihazın teknik detayları henüz netleşmese de önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Game Developers Conference (GDC) etkinliğinde yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Çıkış tarihi şimdilik resmiyet kazanmayan konsolun, AMD'nin donanım hazırlıklarına paralel olarak 2027 yılı civarında piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

PLAYSTATION 6 LANSMANI ERTELENEBİLİR

Microsoft cephesinde bu heyecan verici gelişmeler yaşanırken, en büyük rakibi Sony'nin yeni nesil konsol planlarında aksaklıklar çıktığı iddia ediliyor.

Sektör raporlarına göre bellek tedarik zincirinde yaşanan ciddi sorunlar, PlayStation 6 lansmanının 2028 veya 2029 yılına kadar ertelenmesine yol açabilir.