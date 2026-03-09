PlayStation 6 ertelenecek mi: İşte oyun konsolundan son bilgiler

Sony'nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6'nın, küresel çapta yaşanan RAM krizinden kaynaklı fiyat artışlarına rağmen 2027 veya 2028'in başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Sektör içinden gelen bilgilere göre şirket, TSMC ile yaptığı 3nm üretim anlaşmalarını ertelemenin getireceği büyük mali kayıplardan kaçınmak için çıkış takvimine sadık kalacak.

SONY ÜRETİM ÖNCELİĞİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Sızdırılan raporlara göre Sony, 2027'nin ikinci çeyreği için TSMC'den 3nm üretim tahsisini çoktan güvence altına alarak planlamalarını tamamladı.

Japon teknoloji devinin bu aşamada geri adım atması durumunda öncelik statüsünü kaybederek diğer müşterilerin gerisine düşeceği ve milyarlarca dolarlık üretim döngüsünü tehlikeye atacağı vurgulanıyor.

KÜÇÜK BİR GECİKME İHTİMALİ HALA MASADA

Konsolun özel Orion APU'sunu tasarlamak için şimdiden on milyonlarca dolar harcayan Sony'nin, pahalı GDDR7 bellekler için ekstra ücret ödemeyi üretim sürecini durdurmaya tercih edeceği belirtiliyor.

Buna rağmen konsolun çıkış tarihinde küçük bir sapma yaşanarak, en iyi RAM tedarik anlaşmasını beklerken stok oluşturmak amacıyla lansmanın 2028 başlarına sarkabileceği de ifade ediliyor.

XBOX PROJECT HELIX İLE AYNI DÖNEMDE ÇIKACAK

Piyasaya sürülme takvimiyle ilgili nihai kararını üretimin başlayacağı 2027 yılının başlarında verecek olan Sony'nin, yeni konsolunu rakibi Xbox Project Helix ile aynı zaman diliminde oyuncularla buluşturması öngörülüyor.

Öte yandan yüksek bellek fiyatlarının sektördeki tüm dengeleri etkilediği ve Valve'ın yeni Steam Machine konsolunun da bu maliyetler nedeniyle çıkış tarihinde küçük bir gecikme yaşayabileceği aktarılıyor.