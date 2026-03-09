Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresi 2032 yılına kadar uzatıldı

Onaylanan 2026 NASA Yetkilendirme Yasası, uzay araştırmalarının geleceğini şekillendirecek tarihi kararları beraberinde getirdi.

Normal şartlarda 2030 yılında yörüngeden çıkarılması planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) görev süresi, resmi olarak 2032 yılına kadar uzatıldı.

TİCARİ İSTASYONLAR BEKLENECEK

Kongre'nin aldığı bu uzatma kararı, Axiom Space ve Vast gibi şirketlerin geliştirdiği ticari uzay istasyonları hazır olana kadar yörüngede bir boşluk yaşanmasını engellemeyi amaçlıyor.

Otuz yılı aşkın süredir yörüngede olan yapıda çatlaklar ve donanım arızaları meydana gelse de tesis yeni istasyonlar faaliyete geçene kadar açık tutulacak.

KALICI AY ÜSSÜ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yasayla birlikte NASA'ya sadece yörünge faaliyetlerini sürdürmesi değil, aynı zamanda kalıcı bir Ay üssü kurması yönünde de kesin bir talimat verildi.

Bu yeni hedef Apollo dönemi uzay yarışını anımsatırken, uzay ajansından alçak Dünya yörüngesindeki insan varlığını kesintisiz olarak sürdürmesi isteniyor.

MARS GÖREVİ İPTAL EDİLDİ

Kongre, NASA'nın bütçesinde yapılması planlanan büyük kesintileri reddederek Chandra X-ışın Gözlemevi gibi önemli bilimsel programları kurtardı.

Ancak başlangıçta planlanan Mars Örnek Getirme görevi fiilen iptal edildi ve kurumdan daha düşük maliyetli alternatif yöntemler bulması talep edildi.