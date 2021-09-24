Google Chrome, güvenlik için daha yavaş çalışacak

Google Chrome, güvenlik için daha yavaş çalışacak

Google Chrome ekibi, Chrome'un gelecekteki sürümlerinin kullanıcı güvenliğini korumaya yardımcı olmak için daha yavaş çalışabileceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

GELECEKTE YAVAŞLAYABİLİR

Chrome ile ilgili güvenlik problemlerinin yüzde 70'inin bellek güvenliği ile ilgili hatalardan kaynaklandığı biliniyor.

Bu nedenle geliştirici ekibin güvenlikle ilgili yaptığı güncellemeler, tarayıcının performansını düşürecek.

Google Chrome ekibi, Chrome'un gelecekteki sürümlerinin kullanıcı güvenliğini korumaya yardımcı olmak için daha yavaş çalışabileceğini doğruladı.

Ancak yine de hızdaki azalmanın kullanıcılara güvenlik önlemi olarak döneceğini belirtelim.

Öte yandan Chrome, yeni bir programlama dili olarak Rust'ı da değerlendiriyor. Ekip, şu anda Rust ile geliştirme denemeleri yaptıklarını, ancak bunun tamamen test amaçlı olduğunu ve henüz kullanıcıya yansıyacak bir durum olmadığını söylüyor.