Google, evden çalışma kararını 1 yıl daha uzattı

Google, evden çalışma kararını Temmuz 2021'e kadar uzattığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Ayrıca Twitter'ın da yer aldığı birçok şirket, kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçmişti.

GOOGLE 1 YIL DAHA UZATTI

Salgın nedeniyle 1 Haziran'a kadar evden çalışma sistemine geçen ve ardından bu kararını yıl sonuna kadar uzatan Google, yeniden bir uzatma kararı daha aldı.

200 binden fazla çalışanı bulunan ABD'li şirket, evden çalışma sistemini 2021 yılının Temmuz ayına kadar uzattığını açıkladı.

DEV ŞİRKETLER EVDEN ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYOR

Aralarında Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin de bulunduğu dev kurumlar, evden çalışma sistemini yıl sonuna kadar uzatmıştı. Hatta Twitter CEO'su Jack Dorsey, isteyen çalışanların kalıcı olarak evden çalışabileceğini açıklamıştı.

Japon teknoloji devi Fujitsu, Japonya'daki binalarının kapasitesini yarıya indirip evden çalışma sistemini kalıcı hale getirdiğini duyurmuştu.