Google Gemini Android uygulaması beklenen özelliğe kavuştu

Haber Merkezi

Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında Gemini için Derin Araştırma özelliğini tanıtan şirket, bu özelliği şimdi de Android uygulamasına entegre etti.

Bu sayede kullanıcılar, karmaşık konularda derinlemesine araştırmalar yapabilecekler. Başlangıçta sadece web'de kullanılabilen bu özellik, artık mobil kullanıcılar için de erişilebilir durumda.

DERİN ARAŞTIRMA NEDİR

Derin Araştırma, bilgileri analiz etmek, ayrıntılı raporlar oluşturmak ve kaynak alıntıları sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka destekli araçtır.

Sadece Gemini Advanced kullanıcıları için kullanılabilir. Mobil sürüm, web tabanlı sürüm gibi çalışır ve hareket halindeyken araştırma yapmayı kolaylaştırır.

NASIL KULLANILIR

Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların öncelikle Gemini'deki açılır menüden "Derin Araştırma ile 1.5 Pro" seçeneğini seçmesi gerekiyor.

Ardından, araştırma sürecini başlatmak için bir sorgu girmeleri gerekiyor. Oluşturulan taslağı inceleyip düzenledikten sonra "Araştırmaya başla" öğesine dokunarak Google'ın web'i taramasına ve yapılandırılmış bir rapor oluşturmasına izin verebilirler.

Her rapor, doğrulama için düzenlenmiş bölümler ve kaynak listeleri içerir. Bu sayede kullanıcılar, araştırmalarının doğruluğundan emin olabilirler.

Google, raporların tamamlanmasının yaklaşık 5 ila 10 dakika sürdüğünü, ancak daha karmaşık konuların daha uzun sürebileceğini belirtiyor.