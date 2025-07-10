Google Gemini artık sizin haberiniz olmadan WhatsApp sohbetlerinizi okuyabilir

Google, 7 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, yapay zeka asistanı Gemini'nin Android cihazlardaki çalışma şeklinde önemli bir değişiklik yaptığını açıkladı.

Bu değişiklikle birlikte Google Gemini, kullanıcıların Gemini Uygulamaları Etkinliği ayarı kapalı olsa bile artık WhatsApp, Mesajlar ve Telefon gibi uygulamalarla etkileşime girebilecek.

GEMINI ARTIK SİZİN ADINIZA MESAJ GÖNDEREBİLECEK

Bu entegrasyon sayesinde Gemini, sizin adınıza bir WhatsApp mesajı göndermek, zamanlayıcı kurmak veya bir telefon araması başlatmak gibi komutları yerine getirebilecek.

Google, bu etkileşimlerin, ayar kapalı olduğunda yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmayacağını ve sohbetlerin 72 saate kadar saklanacağını belirtti.

İSTEMEYENLER İÇİN ERİŞİMİ KAPATMAK MÜMKÜN

Google, bu yeni otomatik etkileşimden endişe duyan kullanıcıların istedikleri zaman bu özelliği devre dışı bırakabileceğini vurguluyor.

Gizlilik kontrolünü elinde tutmak isteyen kullanıcılar, https://gemini.google.com/apps adresine giderek Gemini'nin uygulamalarla olan bağlantısını kapatabilirler.