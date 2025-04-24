Google Gemini aylık 350 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Haber Merkezi

Google'ın iddialı yapay zeka sohbet botu Gemini kullanıcı sayılarına ilişkin yeni veriler ortaya çıktı.

ABD federal mahkemesinde devam eden Google Search antitröst davası kapsamında açıklanan bilgilere göre, Gemini Mart 2025 itibarıyla küresel çapta aylık 350 milyon ve günlük 35 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Bu rakamlar, Gemini için önemli bir büyümeye işaret ediyor. Ekim 2024'te platformun aylık 90 milyon, günlük ise 9 milyon aktif kullanıcısı bulunuyordu; yani yaklaşık beş ay içinde kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşanmış oldu.

GEMINI RAKİPLERİNİ GERİDEN TAKİP EDİYOR

Ancak bu büyümeye rağmen, Google'ın yapay zekası Gemini, ana rakipleriyle arasındaki farkı kapatmakta zorlanıyor gibi görünüyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, yapay zeka sohbet botu pazarının lideri konumundaki ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısının 400 milyonu aştığı biliniyor.

Meta'nın yapay zeka asistanı Meta AI ise Eylül 2024 itibarıyla aylık 500 milyon kullanıcı sayısına yaklaşmıştı.

ÜRETKEN YAPAY ZEKANIN MALİYETİ YÜKSEK

Gemini ve benzeri üretken yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması, hesaplama gücü açısından oldukça maliyetli.

Bu durum, yapay zeka şirketlerinin kullanıcılarından gelir elde etseler bile kâr etmekte zorlanmalarına neden oluyor; hatta bazı durumlarda para kaybettikleri biliniyor.

Örneğin, OpenAI daha önce aylık abonelik katmanlarında bile zarar ettiğini açıklamıştı.

Google, Gemini aboneliklerinden elde ettiği geliri açıklasa da bu operasyonun şirkete ne kadara mal olduğu veya kârlılık durumu hakkında bilgi vermiyor.