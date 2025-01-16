Google Gemini, gerçek zamanlı haber sunumu için Associated Press ile ortaklık kuruyor

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Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini, The Associated Press (AP) ile yaptığı iş birliğiyle gerçek zamanlı haberler sunmaya başlayacak. Bu özellik, kullanıcıların güncel olaylardan haberdar olmasını sağlayacak.

Gemini kullanıcıları, AP'nin güvenilir haber kaynaklarından sağladığı gerçek zamanlı haberlere erişebilecek. Bu özellik, kullanıcıların dünyada olup bitenlerden anında haberdar olmasını sağlayacak.

GOOGLE VE AP İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Google ve AP, uzun yıllardır Google Arama'da doğru ve güncel haberler sunmak için iş birliği yapıyor.

Bu iş birliği, Gemini uygulamasına da genişletilerek kullanıcılara güvenilir haberler sunulması hedefleniyor.

Google, haber kuruluşlarını desteklemek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Şirket, Pinpoint ve JournalismAI İnovasyon Mücadelesi gibi girişimlerle gazetecilikte yapay zekanın kullanımını destekliyor.

Gemini, Google'ın geliştirdiği çok yönlü bir yapay zeka uygulaması. Yapay zeka, kullanıcılara metin yazma, özetleme, çeviri, kod yazma ve resim oluşturma gibi birçok konuda yardımcı olabiliyor.

Gemini, gerçek zamanlı haber entegrasyonu ve diğer yapay zeka destekli özellikleriyle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam edecek.