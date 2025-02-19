Google Gemini ile telefonlar araştırma makinesine dönüşüyor

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Google'ın yapay zeka sohbet robotu Gemini, Deep Research adlı yeni bir özellikle mobil araştırma alanında çığır açıyor.

Bu özellik, kullanıcıların Android ve iPhone cihazlarında derinlemesine araştırma yapmasına ve detaylı raporlar oluşturmasına olanak tanıyor.

DEEP RESEARCH NEDİR

Deep Research, Gemini'nin yapay zeka destekli araştırma asistanı. Kullanıcılardan gelen soruları analiz ederek internet üzerinde kapsamlı bir araştırma yapıyor ve bulguları düzenli bir rapor halinde sunuyor.

Bu özellik, öğrenciler, araştırmacılar, profesyoneller ve bilgiye hızlı erişim ihtiyacı duyan herkes için oldukça faydalı olabilir.

NASIL ÇALIŞIR

Deep Research'i kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Gemini'ye bir soru sorun.

Deep Research, sorunuzu analiz ederek bir araştırma planı oluşturacak.

Planı inceleyin ve gerekirse düzenleyin.

Deep Research, internet üzerinde araştırma yaparak bilgiler toplayacak.

Toplanan bilgiler, okunaklı bir rapor halinde size sunulacak.

Raporu Google Dokümanlar'a kaydedebilir veya Gemini'ye ek sorular sorabilirsiniz.