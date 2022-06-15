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    Google Haritalar, otoyol ücretlerini gösterecek

    Google Haritalar, sürücülerin işini kolaylaştırmak adına artık köprü ve yol geçiş ücretlerine uygulama içerisinde yer verecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 09:17
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    Google Haritalar, otoyol ücretlerini gösterecek

    Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Haritalar, özellikle sürücüler tarafından navigasyon amaçlı sık sık tercih ediliyor.

    Google Haritalar, şimdilerde sürücülerin işini kolaylaştırmak adına yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

    Google'ın üzerinde çalıştığı son güncelleme, oluşturulan rota üzerindeki ücretli yolların fiyatlandırmalarını da gösterecek.

    Böylece köprü ya da otoyollardan geçişler öncesinde, rakamlar doğrudan harita uygulamasından takip edilebilecek ve ekstra araştırma yapmaya gerek kalmayacak.

    google maps

    Ücretsiz rotalar da önerilecek

    Google Haritalar'ı açıp, rota belirleyen bir kullanıcı, bundan sonra ücretli otoyollar için ne kadar harcayacağını görecek.

    Özelliğin daha da güzel yanı, daha uzun olsa da ücretli yol içermeyen alternatif bir rota da kullanılacalara önerilecek.

    Kullanıcılar, ücretli yollara girmek istemediklerinde uygulama içerisinde yer alan "ücretli yolları gösterme" seçeneğini kullanabilecek. Bu sayede güzergahtaki ücretli yolların tamamı kapatılmış olacak.

    Özellik, şu an için başta ABD olmak üzere Endonezya, Hindistan ve Japonya'daki ücretli yolların fiyatlarını gösteriyor. Özelliğin, yakında ülkemizde de kullanıma sunulması bekleniyor.

    Google Haritalar, şu anda hem genel haritada hem de rotalarda ücretli yolların hangileri olduğunu gösterse de fiyat konusunda bilgi vermiyor.


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