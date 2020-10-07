Google ile Oracle arasındaki fikri mülkiyet davası başladı

ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın, Android işletim sisteminde Java platformunun kullanılması nedeniyle Google'a açtığı fikri mülkiyet davası, Yüksek Mahkeme'de görülmeye başlandı.

Android işletim sistemini bünyesinde barındıran Google ve dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle, Java davasında karşı karşıya geldi.

Oracle, Android işletim sistemlerinde Java platformunu izinsiz kullandığı için Google'a dava açmıştı.

GOOGLE KENDİNİ SAVUNDU

Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak görülen davada Google'ın avukatları, 2007'de cep telefonları için bir işletim sistemi olarak geliştirilen Android'i hazırlarken milyonlarca satır yeni bilgisayar kodu yazıldığını, yazılım tabanı olarak kullanılan Java'dan ise yalnızca 11 bin 330 satır kod kullanıldığını belirterek, fikri mülkiyet iddiasının haksız olduğunu savundu.

Java'nın bir açık platform ve Uygulama Programlama Arayüzü (API) olduğunu vurgulayan Google tarafı, açık platformlardaki kök kodları kullanmanın bilgisayar ve yazılım endüstrisi içinde yaygın bir uygulama olduğunu, bunun fikri mülkiyet kapsamında sayılamayacağını ileri sürdü.

GOOGLE DAHA ÖNCE HAKLI BULUNMUŞTU

Oracle'ın 2010'da Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'ne açtığı davada, mahkeme Google'ı haklı bulmuştu.

Oracle, kararı temyize götürmüş ve Temyiz Mahkemesi 9 Mayıs 2014'te verdiği kararda, API'lerin telif hakkı kapsamına girdiğine hükmetmişti.

Temyiz sürecinin ardından Google, davayı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı. Son davadan ise henüz bir sonuç çıkmış değil.