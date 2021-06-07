Google, kripto para reklam yasağını kaldırıyor

Google, 2018'den beri yasakladığı kripto para borsası ve cüzdan reklamlarına 3 Ağustos'tan itibaren izin verecek.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kripto paralar, yatırımcılarına ciddi paralar kazandırsa da birkaç haftadır piyasa gerileme sürecine girmiş durumda.

Dünyanın en popüler arama motoru Google, 2018 yılında kripto para borsası veya cüzdan reklamlarını tamamen yasaklamıştı.

YASAK KALKIYOR

Google, radikal bir karar alarak kripto para reklamı yasağını sonlandırma kararı aldı. ABD'li teknoloji devi, 3 yılın ardından ilk kez kripto paralara yeşil ışık yaktı.

Kripto para borsaları ve kripto para cüzdanları, 3 Ağustos’tan itibaren Google Ads araçlarını kullanarak ABD’deki kullanıcılara reklam gösterebilecek.,

SERTİFİKA ŞARTI VAR

Kripto para reklamı yayınlamak isteyen borsa ve cüzdanların, Google'dan "Kripto Para Birimi Borsa ve Cüzdanları" sertifikası alması şart.

Bu sertifikayı alabilmek için, "Para Hizmetleri İşletmesi olarak FinCEN'e ve para transferi kuruluşu olarak en az bir eyalette kayıtlı olma, federal olarak veya eyalet tarafından lisanslı bir banka tüzel kişisine kayıtlı olma" gibi şartların karşılanması gerekiyor.

Ayrıca Google, sertifika alınsa bile yeni halka arzlar, ICO ön satışları, ünlüler tarafından tavsiyeler ve DApps uygulamaların reklamlarına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Google'ın kararı, şimdilik ABD'deki kullanıcıları kapsayacak. Yani Türkiye'deki kripto para reklamları Google'da hala yasak.

ABD’de reklamların başlamasının ardından ilerleyen günlerde Türkiye ve diğer ülkeler için benzer karar alınabilir.