Google Mesajlar uygulamasına çok kullanışlı yeni bir özellik geldi

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Android kullanıcılarının merakla beklediği bir özellik, Google Mesajlar uygulamasına geliyor. Beta test kullanıcıları, gönderilen bir mesajı herkesten silmek için 15 dakikalık bir zamanlayıcının test edildiğini bildirdi.

YENİ "HERKESTEN SİL ÖZELLİĞİ" NASIL ÇALIŞIYOR

Son beta sürümünde, bir mesaja uzun basıldığında artık iki seçenek beliriyor: "Herkesten sil" veya "Benim için sil."

"Herkesten sil" seçeneği kullanıldığında, sohbet metni tüm katılımcıların görebileceği "Mesaj silindi" etiketiyle değiştiriliyor.

Özellik şu anda ağırlıklı olarak büyük grup sohbetlerinde test ediliyor. Bir test kullanıcısı 12 kişilik bir grupta başarılı olduğunu belirtirken, daha küçük gruplarda ve birebir sohbetlerde seçeneğin henüz görünmediği aktarılıyor.

Bu geri alma işleminin RCS Evrensel Profil 2.7'ye bağlı olduğu unutulmamalı. Bu nedenle sohbetteki her kişinin Google Mesajlar'ın güncel bir sürümünü kullanıyor olması gerekiyor, aksi takdirde silme isteği başarısız olabilir.

Google'ın şu anda özelliği sunucular üzerinden küçük bir beta kullanıcı grubuna açtığı ve sistemi daha geniş kitlelere sunmadan önce test ettiği anlaşılıyor.

Google Mesajlar'daki düzenleme düğmesinin betadan kararlı sürüme geçmesi yaklaşık dört ay sürmüştü. Eğer "herkesten sil özelliği" de benzer bir hızla geliştirilirse, 2025 sonuna kadar çoğu Android telefona ulaşabilir.