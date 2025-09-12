Google Nano Banana nedir, nasıl kullanılır? Google ile AI görüntü oluşturma...

İnternet, ilginç ve yaratıcı trendlerle bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı etkisi altına alan son akım ise "Nano Banana" (Nano Muz) çılgınlığı.

Son günlerde Instagram, TikTok veya X’te dolaştıysanız, neredeyse gerçek dışı görünen minik, parlak ve adeta çizgi film karakterlerini andıran figürlerle karşılaşmış olabilirsiniz.

Google’ın yapay zeka aracı Gemini 2.5 Flash Image kullanılarak oluşturulan bu ultra gerçekçi 3B dijital figürlere çevrimiçi topluluk tarafından esprili bir şekilde “Nano Banana” adı verildi.

Kullanıcılar evcil hayvanlarından sevdikleri ünlülere, hatta politikacılara kadar birçok kişiyi “Nano Muz” formunda tasarlayıp paylaşıyor.

Peki; Google Nano Banana nedir, nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

NANO BANANA NASIL KULLANILIR

Gemini 2.5 Flash Image aracına giriş yapın.

İstediğiniz karakteri veya kişiyi seçin: Evcil hayvan, ünlü, politik figür ya da kendi tasarladığınız hayali bir karakter olabilir.

Nano Banana stilini seçin: Minik, parlak, çizgi film tarzı ve sevimli 3B görsel seçeneklerinden birini tercih edin.

“Oluştur” butonuna tıklayın: Yapay zekâ, birkaç saniye içinde sizin seçiminize uygun ultra gerçekçi bir Nano Banana figürü yaratacak.

Paylaşın veya indirin: Ortaya çıkan görseli sosyal medyada paylaşabilir veya kişisel koleksiyonunuzda saklayabilirsiniz.

ÜCRETLİ Mİ

Nano Banana ile fotoğraf düzenleme, temel kullanım genellikle ücretsiz.

Bireysel kullanıcılar, Gemini uygulamasındaki Google AI Pro planına abone olarak Nano Banana’ya erişim sağlayabiliyor. Bu planın aylık ücreti yaklaşık 20 dolar ve gelişmiş modellere erişim imkanı sunuyor.