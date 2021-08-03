Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun bazı özellikleri belli oldu

Google’ın kendi ürettiği işlemciden güç alacak yeni Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

Özellikle Pixel 3 serisinin tek kamerayla muhteşem fotoğraflar çekmesi, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti.

Google, şimdi ise çok yakında Pixel 6 serisini tanıtarak akıllı telefon piyasasını sallamaya hazırlanıyor.

GOOGLE PIXEL 6 VE PIXEL 6 PRO NELER SUNACAK

Google Pixel 6 serisi, ilk bakışta oldukça farklı bir kamera tasarımıyla geliyor. Telefonun arka kısmında, yüksek bir kamera şeridi var.

Google'ın kendi geliştirdiği "Tensor" isimli yeni bir yapay zekâ algoritmasından gücünü alacak modeller, kullanıcı davranışlarını sürekli olarak takip edip öğrenerek, buna göre optimizasyonlar yapıyor.

Google Pixel 6 modelinde 6.4 inçlik Full HD+ 90Hz bir ekran yer alıyor. Çift kamera düzeni yüzde 150 daha fazla ışık almasıyla dikkat çekiyor.

Google Pixel 6 Pro ise 6.7 inçlik 120Hz ekrana sahip. Telefonun üçlü kamera sisteminde 4x optik yakınlaştırma seçeneği de sunuluyor.



Telefonların tüm teknik özellikleri ve çıkış fiyatları, önümüzdeki sonbahar döneminde belli olacak.