Google Pixel 9a'nın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Haber Merkezi

Google'ın merakla beklenen yeni telefonu Pixel 9a'nın tüm özellikleri ve fiyatı, resmi lansman öncesinde ortaya çıktı.

Google'ın kendi işlemcisi Tensor G4'ten güç alacak telefonun özellikleri şu şekilde:

PIXEL 9a ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.3 inç OLED, 2424 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass 3

İşlemci: Google Tensor G4

Güvenlik: Titan M2 çipi

İşletim Sistemi: Android 15 (7 yıl güncelleme garantisi)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 48 MP ana kamera (OIS), 13 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.100 mAh, kablosuz şarj desteği

FİYAT

128 GB: 499 Euro (tahmini)

256 GB: 599 Euro (tahmini)

Sızdırılan görseller, Pixel 9a'nın dört farklı renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor. Pembe (Şakayık) ve mor (İris) renkleri özellikle dikkat çekici.

Pixel 9a, Pixel 8a ile benzer özelliklere sahip, ancak ekran boyutu, pil kapasitesi ve işlemci gibi alanlarda geliştirmeler içeriyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Pixel 9a'nın 19 Mart'ta duyurulması ve ön siparişe açılması bekleniyor. Ticari lansman ise bir hafta sonra gerçekleşecek.