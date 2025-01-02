Google Pixel tenis dünyasına adım attı: Avustralya Açık ile anlaşma tamam

Haber Merkezi

Google Pixel, Avustralya Açık'ın resmi akıllı telefonu oldu. Bu ortaklıkla Google, Pixel telefonlarını ve yapay zeka özelliklerini tenis dünyasına tanıtmayı hedefliyor.

Google, Avustralya Açık'ta Pixel telefonlarının yapay zeka özelliklerini ön plana çıkarıyor.

Gemini sohbet robotu, Circle to Search arama aracı, Sihirli Silgi ve Magic Editor gibi özellikler, tenis hayranlarının deneyimini geliştirmek için kullanılacak.

GEMİNİ İLE ETKİLEŞİM

Gemini, maç programları, yemek seçenekleri ve oyun hakkında bilgi sağlamak için kullanılacak. Ayrıca, hayranlarla doğal ve arkadaşça sohbetler de edebilecek.

Circle to Search özelliği, kullanıcıların fotoğraf çekerek etraflarındaki nesneler hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak.

SİHİRLİ SİLGİ VE MAGİC EDİTOR

Sihirli Silgi, fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri kaldırırken, Magic Editor ise fotoğrafları düzenlemek için kullanılabilecek.

Google, Avustralya Açık'ta bir "Google Pixel Studio" kurdu. Bu stüdyoda, hayranlar Pixel 9 Pro'yu deneyimleyebilecek, fotoğraf çekebilecek ve yapay zeka destekli düzenleme araçlarını kullanabilecekler.

Google ve Avustralya Açık arasındaki bu ortaklık, her iki taraf için de avantajlı bir iş birliği olarak görülüyor.

Google, Pixel telefonlarını geniş bir kitleye tanıtırken, Avustralya Açık ise teknolojik yeniliklerle hayran deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.