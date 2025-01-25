Google, Pixel ve belirli Samsung Galaxy cihazlarına Kimlik Kontrolü özelliğini getiriyor

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Google, Android cihazlar için Kimlik Kontrolü adlı yeni bir güvenlik özelliğini duyurdu.

Pixel ve Samsung Galaxy cihazlarında kullanıma sunulan bu özellik, hassas bilgilere erişimi daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

KİMLİK KONTROLÜ NEDİR

Kimlik Kontrolü, belirli işlemler için biyometrik kimlik doğrulaması gerektiren bir güvenlik aracı.

Telefonun sahibi olduğunuzu doğrulamak için parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik verilerinizi kullanıyor.

HANGİ CİHAZLARDA KULLANILABİLİR

Kimlik Kontrolü, Android 15 yüklü Pixel cihazlarında ve One UI 7 destekli Samsung Galaxy cihazlarında kullanıma sunuldu. Diğer Android cihazların ise bu yıl içinde bu özelliği alması bekleniyor.

Kimlik Kontrolü'nü etkinleştirdiğinizde, "güvenilir konumlar" dışında belirli işlemler için biyometrik doğrulama yapmanız gerekecek.

Güvenilir konumlar, eviniz veya iş yeriniz gibi sık kullandığınız yerler olabilir.