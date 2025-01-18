Google Pixel ve Mark Rober, Dünya yörüngesinde selfie çekmek için bir uydu fırlattı

Haber Merkezi

Eski NASA mühendisi ve YouTuber Mark Rober, Google Pixel ile yaptığı iş birliğiyle uzayda selfie çekmek için bir uydu fırlattığını duyurdu.

SAT GUS adlı uydu, Pixel telefonlarda görüntülenen selfie'lerin fotoğraflarını çekecek ve kullanıcılar bu fotoğrafları Dünya arka planıyla indirebilecek.

PROJEYE NASIL KATILABİLİRSİNİZ

Bu projeye katılmak için Google Store'daki bağlantıya giderek kaydolmanız ve bir selfie göndermeniz yeterli. SAT GUS uydusu, Dünya etrafında dönerken selfie'nizi çekecek ve size gönderecek.

Bu proje, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarına ilgiyi artırmayı hedefliyor. Rober, projenin gençleri STEM alanlarında kariyer yapmaya teşvik edeceğini umuyor.

UYDUNUN ÖZELLİKLERİ

SAT GUS uydusu, SpaceX Falcon 9 roketiyle Kaliforniya Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Uydu, güneş panelleri ve bir Pixel telefon ile donatılmış.

GOOGLE VE T-MOBİLE İŞ BİRLİĞİ

Bu proje, Google ve T-Mobile iş birliğiyle gerçekleştirildi. T-Mobile aboneleri, aralık ayında bu projeye katılma fırsatı elde etmişti.