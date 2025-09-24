Google Play Games Sidekick nedir, nasıl çalışır? Oyunlarda yapay zeka desteği...

Yapay zeka artık sadece sohbet, metin veya görsel üretimiyle sınırlı değil.

Öyle ki, oyun deneyimlerini şekillendirmeye de adım attı.

Geçtiğimiz gün resmen duyurulan "Google Play Games Sidekick" ile bu durum somut bir örnek kazandı.

Android cihazlarda oyun oynayan oyuncular, Sidekick sayesinde gerçek zamanlı strateji önerileri, ipuçları ve oyun içi rehberlik alabilecek.

Oyun ekranının yan tarafında açılacak bir pencerede yer alacak bu sistem, Gemini’dan destek alarak kullanıcılara farklı ipuçları sunabilecek.

Gelin, yeni sisteme yakından bakalım...

GOOGLE PLAY GAMES SİDEKİCK NEDİR

Aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülkede ChatGPT’yi geride bırakarak en popüler ücretsiz iOS uygulaması olan Gemini, bu sefer oyun sektöründe gündemde.

Play'den indirdiğiniz oyunları oynarken kullanabileceğiniz kullanışlı bir oyun içi arayüz olan Play Games Sidekick, ilgi çekiyor.

Sidekick, ilgili oyun bilgilerini düzenleyip düzenler ve gerçek zamanlı rehberlik için Gemini Live'a doğrudan erişim sağlayarak oyunda kalmanızı sağlar.

Bu sistem sayesinde, oyundan çıkıp eğitim veya yol gösterici içeriklere bakmak yerine Gemini'den gerçek zamanlı sohbet yoluyla yardım isteyebilirsiniz.

Örneğin, sıra tabanlı strateji oyunlarında en iyi açılış hamlelerini önerebiliyor veya rakip hamlelerini tahmin edebiliyor.

Ayrıca oyuncular ekran görüntüsü alabiliyor, oyun kaydı başlatabiliyor ve doğrudan YouTube üzerinden yayın yapabiliyor.