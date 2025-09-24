Abone ol: Google News

Google Play Store büyük bir güncelleme aldı: İşte yenilikler

Google, Google Play Store için yaptığı kapsamlı yenileme ile kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş öneriler sunan yeni "Siz" sekmesini, yapay zeka destekli rehberli aramayı ve oyuncular için yeni özellikleri duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 17:39
Google Play Store büyük bir güncelleme aldı: İşte yenilikler

Google, kullanıcı deneyimini ve etkileşimini iyileştirmeyi amaçlayan Google Play Store için kapsamlı bir güncelleme yayınladı.

Güncelleme, yenilenmiş sekmeler, yapay zeka entegrasyonu ve oyunculara özel yeni özellikler içeriyor.

YENİ "SİZ" SEKMESİ İLE KİŞİSELLEŞTİRME ÖN PLANDA

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, "Siz" adı verilen yeni sekme oldu. Bu sekme, abonelikleri, ödülleri, önerileri, istatistikleri ve güncellemeleri yönetmek için tek bir merkez görevi görecek.

Sekme ayrıca film, podcast veya e-kitap gibi ilgi alanlarınıza dayalı kişiselleştirilmiş öneriler de sunacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ "REHBERLİ ARAMA"

Google Play Store güncellemesi, "Rehberli Arama" gibi yapay zeka destekli özellikler de sunuyor.

Bu özellik, kullanıcıların uygulama adı yerine "ev bul" gibi bir hedef veya fikir yazarak ilgili uygulamaları bulmasını sağlıyor.

OYUNCULAR İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Güncelleme, oyuncular için de önemli yenilikler getiriyor. Gemini Live'dan gerçek zamanlı oyun desteği sağlayan yapay zeka destekli Play Oyunlar Yardımcısı bu yeniliklerin başında geliyor.

Ayrıca, kullanıcıların Play Puanı ödülleri için arkadaşlarına meydan okumasına olanak tanıyacak Play Oyunlar Ligleri de kullanıma sunulacak.

Teknoloji Haberleri