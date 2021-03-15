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    Google Play Store ve App Store'daki sahte kripto para cüzdanlarına dikkat

    Kripto para sektörünün popüler hale gelmesiyle birlikte, Google Play Store ve App Store'da sahte uygulamaların sayısında artış yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 13:19
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    Google Play Store ve App Store'daki sahte kripto para cüzdanlarına dikkat

    Son donemlerde Bitcoin önderliğinde yükselişe geçen kripto paralar, her ne kadar şu anda biraz geri çekilse de popülerliğini koruyor.

    Kripto para dünyasındaki yoğun talepten faydalanmak isteyen kötü niyetli kişiler, Google ve Apple'ın uygulama mağazalarını sıkça kullanmaya başladı.

    Google Play Store ve App Store, kripto paralara olan ilginin artmasıyla birlikte sahte kripto para cüzdanı uygulamalarıyla doldu. Kullanıcıların sahte cüzdanlara gönderdiği her para, dolandırıcılar tarafından ele geçirildi.

    SAHTE İSİMLER KULLANILIYOR

    Kötü niyetli kişiler, popüler kripto para cüzdanlarının isimlerini kullanarak insanlara güven aşılıyor. Ayrıca uygulaması kaldırılan kişiler, güvenlik protokollerini aşıp bir şekilde yeniden mağazalarda yer alabiliyor.

    Uzmanlar, herhangi bir uygulamayı indirirken mutlaka yorumlara bakılmasını ve güvenilirliğinin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Örneğin indirdiğiniz uygulamanın resmi web sitesinden, gerçekten böyle bir uygulamanın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

    bitcoin

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