Google Play Store'daki bu zararlı uygulamalar cüzdanınızı boşaltabilir

Haber Merkezi

Siber güvenlik şirketi Cyble, Google'ın güvenlik kontrollerini atlatarak Play Store'da listelenmeyi başaran ve kullanıcıların kripto para cüzdanlarını boşaltmayı hedefleyen bir dizi zararlı uygulama hakkında uyarıda bulundu.

Bu uygulamaların, meşru cüzdan uygulamalarını taklit ederek kullanıcıları kandırdığı ve tehlikeli bir kimlik avı altyapısı kullandığı belirtildi.

KİMLİK AVI YÖNTEMİYLE CÜZDANLARI HEDEFLİYORLAR

Bu zararlı uygulamalar indirildiğinde ve açıldığında, uygulama içinde bir kimlik avı web sitesi açıyor. Bu site, kurbandan dijital cüzdanının "ana anahtarı" olan anımsatıcı ifadesini (mnemonic phrase) girmesini isteyerek cüzdandaki tüm varlıklara erişim sağlamayı amaçlıyor.

Dolandırıcıların, kurbanları kandırmak için SushiSwap, PancakeSwap ve Raydium gibi popüler ve meşru cüzdanlara benzer isimler kullandığı tespit edildi. Bu yöntem, kullanıcıların güvenini kazanarak hassas bilgilerini ele geçirmeyi kolaylaştırıyor.

TELEFONUNUZDAN SİLMENİZ GEREKEN UYGULAMALAR

Cyble, tehlike arz eden dokuz uygulamanın listesini yayınladı. Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan herhangi biri yüklüyse, güvenliğiniz için derhal silmeniz gerekiyor.

Silinmesi gereken uygulamalar şunlar:

Pancake Swap

Suite Wallet

Hyperliquid

Raydium

BullX Crypto

OpenOcean Exchange

Meteora Exchange

SushiSwap

Harvest Finance Blog

Bu uygulamaların bazılarının daha önce meşru geliştiricilere ait olduğu ancak daha sonra suçlular tarafından ele geçirildiği belirtiliyor.