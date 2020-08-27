Google Play Store'daki sahte AnTuTu uygulamalarına dikkat

Google'ın AnTuTu uygulamasını Play Store'dan kaldırmasının ardından birçok sahte uygulama yayınlanmaya başladı. Ancak bu tür uygulamalar oldukça zararlı yazılımlar içerebiliyor.

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, yeni telefon alacak olanların sıkça başvurduğu bir platform.

Ancak son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan veri ihlallerine AnTuTu platformu da dahil oldu. Google, uygulamanın telefonlardan veri sızdırdığı gerekçesiyle AnTuTU'ya ait bütün uygulamaları geçtiğimiz haftalarda Google Play Store'dan kaldırdı.

SAHTE ANTUTU UYGULAMALARI TÜREDİ

Eğer AnTuTu'nun Google Play Store'dan kaldırıldığını bilmiyorsanız, sahte bir AnTuTu uygulamasını telefonunuza indirmiş olmanız muhtemel. Çünkü zararlı yazılım içeren birçok uygulama, AnTuTu ismini kullanarak platformda yer almaya başladı.

GOOGLE KALDIRIYOR YENİLERİ GELİYOR

Yukarıdaki görselde görülen birçok sahte AnTuTu uygulaması Google Play Store'dan kaldırıldı. Ancak sahte uygulamalar arasına yenileri eklenmeye devam ediyor.

iPHONE KULLANICILARI İNDİREBİLİYOR

AnTuTu, her ne kadar android kullanıcıları için yasaklansa da Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer almaya devam ediyor.