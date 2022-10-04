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    Google Play'deki uygulamaların çoğu kullanıcı verilerini paylaşıyor

    Google Play mağazasındaki uygulamaların yüzde 55'inin, kullanıcı verilerini üçüncü taraflarla paylaştığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 13:35
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    Google Play'deki uygulamaların çoğu kullanıcı verilerini paylaşıyor

    Sık sık gizlilik ihlallerinin yaşandığı ve birçok zararlı uygulamanın bulunduğu Android mağazası Google Play Store, yine bir gizlilik sorunuyla karşı karşıya.

    Gizlilik alanında faaliyet gösteren Incogni, Google Play'de yer alan uygulamaları araştırdı ve bu uygulamalardan yüzde 55'inin verileri toplayıp, başkalarıyla paylaştığını tespit etti.

    En çok ücretsiz olanlar veri topluyor

    En popüler bin uygulama üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, ücretsiz uygulamaların veri toplama olasılığı, ücretli uygulamalara göre 7 kat daha fazla.

    Aynı zamanda popüler uygulamalar, pek fazla bilinmeyen uygulamalara göre 6 kat daha çok veri topluyor.

    veri

    En fazla veriyi Meta'ya bağlı uygulamalar topluyor

    Incogni'nin araştırmasına göre, en fazla veriyi Meta'ya bağlı Facebook, Messenger ve Instagram gibi uygulamalar topluyor. Her ne kadar bu uygulamalar neredeyse tüm verileri toplasa da çok azını başkalarıyla paylaştıklarını söylüyorlar.

    Oxford Üniversitesi tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, uygulamalar verilerinizi ortalama 10 şirketle paylaşıyor.

    21 Temmuz 2022 itibarıyla Google Play Store'daki her 2 uygulamadan 1'i verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşıyor.

    Google Play deki uygulamaların çoğu kullanıcı verilerini paylaşıyor #2


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