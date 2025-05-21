Google, sesli videolar üretebilen Veo 3 modelini duyurdu

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Teknoloji devi Google, en son video üreten yapay zeka (AI) modeli Veo 3'ü duyurarak yapay zeka destekli içerik oluşturma dünyasında büyük bir adım attı.

Bu yeni model, sadece videoları değil, aynı zamanda görsellerle senkronize bir şekilde ses efektleri, arka plan sesleri ve hatta diyaloglar gibi eşlik eden ses öğelerini de üretebilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

VEO 3 SENKRONİZE SES ÜRETİMİYLE RAKİPLERİNDEN AYRILIYOR

Veo 3'ün görsellerle eş zamanlı olarak ses üretebilme konusundaki benzersiz yeteneği, onu video oluşturma araçları pazarındaki diğer modellerden ayırıyor.

Bu özellik, metin veya resim komutlarıyla video oluşturabilen modeli, Runway ve OpenAI gibi rakiplerinin önüne geçiriyor.

Yeni model şu anda, aylık 249,99 dolar karşılığında Google'ın AI Ultra planına abone olan ABD'deki kullanıcılara Gemini sohbet robotu uygulamasında sunuluyor.

VEO 3'ÜN GELİŞTİRİLMESİNDE DEEPMIND TEKNOLOJİSİNDEN FAYDALANILDI

Veo 3'ün geliştirilmesinin, muhtemelen DeepMind'ın daha önce "videodan sese" yapay zeka alanındaki çalışmalarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Google, Veo 3'ü eğitmek için kullanılan içeriğin kesin kaynağını doğrulamasa da Google'a ait olması nedeniyle YouTube'un güçlü bir olasılık olduğu belirtiliyor.

Deepfake tehdidini azaltmak amacıyla DeepMind, Veo 3 tarafından üretilen karelere görünmez işaretçiler yerleştirmek için kendi filigranlama teknolojisi SynthID'yi kullanıyor.

Bununla birlikte Google, Veo 3'ün lansmanıyla birlikte, selefi Veo 2 için karakter ve sahne tutarlılığını artırma ve kamera hareketlerini anlama gibi yeni yetenekler de duyurdu.