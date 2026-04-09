Apple, YouTube'daki milyonlarca videoyu kopyalamakla suçlanıyor

Kaliforniya federal mahkemesinde açılan toplu davada Apple, YouTube üzerindeki milyonlarca videoyu kopyalayarak telif haklarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Davacılar, teknoloji devinin video koruma önlemlerini kasıtlı olarak devre dışı bıraktığını ve bu süreçten haksız kazanç sağladığını savunuyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ

Dava dilekçesi, Apple'ın kendi araştırma belgelerinin içeriklerin izinsiz kullanıldığını açıkça kanıtladığını öne sürüyor.

h3h3Productions ve diğer davacı kanallar, bu durumu içerik üreticileri topluluğuna yönelik vicdansız bir saldırı olarak nitelendiriyor.

Davacılar sadece Apple ile sınırlı kalmayıp benzer ihlaller gerekçesiyle Meta ve Nvidia gibi şirketlere de davalar yöneltti.

Söz konusu kanallar, yapay zeka endüstrisinin içerik üreticilerine tazminat ödemeden büyümesine karşı hukuki mücadelelerini sürdürüyor.