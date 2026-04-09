Google Chrome'a çok kullanışlı iki yeni özellik geldi

Google, popüler web tarayıcısı Chrome için verimliliği artıracak iki yeni önemli özelliği dünya genelinde yayına aldı.

Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar sekmelerini ekranın sol kısmında dikey olarak listeleyebilecek ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış tam sayfa okuma deneyimi yaşayacak.

DİKEY SEKMELER

Dikey sekmeler özelliği, çok sayıda açık sayfası olan kullanıcıların sekme başlıklarını ekranın sol tarafında net bir şekilde görmesini sağlıyor.

Kullanıcılar herhangi bir Chrome penceresinin üstüne sağ tıklayarak bu görünümü aktif hale getirebiliyor.

Bu yeni düzenleme biçimi sayesinde sekme gruplarını yönetmek ve çoklu görevler arasında geçiş yapmak çok daha hızlı hale geliyor.

İstenildiği takdirde bu sütun sadece simgelerin görüneceği şekilde küçültülerek ekran alanından tasarruf edilebiliyor.

SÜRÜKLEYİCİ OKUMA MODU DENEYİMİ

Yeni sürükleyici okuma modu, web sayfalarındaki kalabalık görselleri ve reklamları temizleyerek metne odaklanan tam sayfa bir arayüz sunuyor.

Kullanıcılar adres çubuğundaki simgeye tıklayarak veya sağ tık menüsünü kullanarak bu modu anında başlatabiliyor.

Gelişmiş mod içerisinde yer alan metinden sese özelliği, makalelerin sesli olarak dinlenmesine de olanak tanıyor.

Görünüm özelleştirme seçenekleriyle birlikte bu yenilikler bugünden itibaren kullanıcıların erişimine açıldı.