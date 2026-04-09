WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası zorunluluğu kalkıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android cihazlar için büyük bir gizlilik adımı atarak telefon numarası zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

WABetaInfo verilerine göre şu an sınırlı sayıda profilde aktif edilen bu özellikle birlikte, kullanıcılar iletişim kurmak için numaraları yerine profillerine bağlanan kullanıcı adlarını paylaşabilecek.

KULLANICI ADI BELİRLEME KURALLARI NELER

Yeni sisteme göre kullanıcı adlarının en az 3, en fazla 35 karakterden oluşması ve içerisinde yalnızca küçük harf, sayı, nokta veya alt çizgi barındırması gerekiyor.

Ayrıca güvenlik ve standartlar gereği, seçilen isimlerin ".www" ile başlamaması ve ".com" veya ".net" gibi alan adı benzeri uzantılarla bitmemesi şartı aranıyor.

META HESAPLARIYLA DOĞRULAMA ŞARTI

Talep edilen kullanıcı adının halihazırda Instagram veya Facebook gibi diğer Meta platformlarında kullanılması durumunda, ismin alınabilmesi için Hesap Merkezi üzerinden sahiplik doğrulaması yapılması isteniyor.

Başkasına ait olan isimlerin alınmasına izin verilmezken, WhatsApp bu yeniliği önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.