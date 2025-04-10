Google, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka işlemcisi Ironwood'u tanıttı

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Teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirecek önemli bir adım attı. Şirket, özel TPU (Tensor İşlem Birimi) mimarisinin yedinci nesli olan yeni bir yapay zeka işlemcisini tanıttı.

Ironwood olarak adlandırılan bu çipin, Google'ın en güçlü Gemini modellerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığı belirtiliyor.

Özellikle Google'ın "düşünme" olarak adlandırmayı tercih ettiği simüle edilmiş akıl yürütme gibi yetenekler için optimize edilen Ironwood, yapay zeka alanında "çıkarım çağı" olarak adlandırılan yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

YAPAY ZEKADA YENİ BİR ÇAĞ: ÇIKARIM ÇAĞI

Google, yeni Gemini modellerinin yeteneklerinin sadece kodlama becerileriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Google'ın alt yapısına da bağlı olduğunu vurguluyor.

Özel yapay zeka donanımı, çıkarımı hızlandırmanın ve bağlam pencerelerini genişletmenin temel bir unsuru olarak öne çıkıyor.

Ironwood ile Google, şimdiye kadarki en ölçeklenebilir ve güçlü TPU'suna sahip olduğunu iddia ediyor.

Bu güçlü işlemci, yapay zekanın bir kullanıcı adına proaktif olarak veri toplama ve çıktılar üretme yeteneği olan "aracı yapay zeka" kavramının önünü açacak.

IRONWOOD'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Ironwood, önceki Google Tensor İşlem Birimleri'ne (TPU'lar) kıyasla önemli ölçüde daha yüksek verim sunuyor. Google, bu yeni işlemcileri 9.216'ya kadar sıvı soğutmalı çip kümesi halinde bir araya getirmeyi planlıyor.

Bu devasa kümeler, yeni geliştirilmiş bir Yongalar Arası Bağlantı (ICI) aracılığıyla doğrudan iletişim kuracak.

Bu tasarım, hem Google'ın kendi Gemini modelleri için hem de bulutta yapay zeka projeleri çalıştırmak isteyen geliştiriciler için önemli avantajlar sunacak.

Geliştiriciler, Ironwood'u iki farklı konfigürasyonda kullanabilecekler: 256 çipli sunucu veya tam boyutlu 9.216 çipli küme.

PERFORMANS VE BELLEKTE BÜYÜK ARTIŞ

Google'ın Ironwood pod'larının en büyük versiyonu, 42,5 Exaflops'luk etkileyici bir çıkarım hesaplama kapasitesine sahip.

Her bir çipin tepe verimi 4.614 TFLOP olarak ölçülürken, Google bu değerin önceki çiplere kıyasla önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor.

Google ayrıca yeni TPU'lar için belleği artırarak her bir çipe 192 GB bellek ekledi. Bu, Google'ın son nesil Trillium TPU'sundan altı kat daha fazla bellek anlamına geliyor. Bellek bant genişliği de 4,5 katlık bir artışla 7,2 Tbps'ye ulaştı.