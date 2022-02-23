Google, telefonlarındaki Wi-Fi sorununu kabul etti

Google, Pixel 6 modellerinde Wi-Fi'nin otomatik olarak devre dışı bırakılmasına yol açan sorunu kabul etti ve düzeltmenin yolda olduğunu duyurdu.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

Tanıtıldığı günden bu yana, Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde yaşanan sorunların ardı arkası kesilmiyor.

Daha önce ekranın çatlaması, parmak izinin yavaş çalışması, sinyal düşüşü ve ağ kaybolması gibi sorunlardan şikayet eden kullanıcılar, şimdi de Wi-Fi problemini dile getiriyor.

GOOGLE, SORUNU KABUL ETTİ

Telefonun kilitli haldeyken otomatik olarak Wi-Fi bağlantısını devre dışı bıraktığını bildiren kullanıcılar, Google'dan bekledikleri cevabı aldı.

Daha önce ekran çatlama sorunlarının yaşandığını kabul eden Google, Wi-Fi problemini de onayladı ve düzeltme güncellemesinin mart ayında yayınlanacağını söyledi.

Google'dan yapılan açıklamada, "Biraz araştırmadan sonra, temel nedeni belirledik ve bunun çok az sayıda cihazı etkilediğini gördük. Tabii ki, bunun kötü bir deneyim olduğunun farkındayız ve mart ayında kullanıma sunulacak bir sonraki Google Pixel güncellemesinde sorunu çözeceğiz." ifadeleri kullanıldı.