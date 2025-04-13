Google, trafik sorununu yapay zeka ile çözecek

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, Las Vegas'ta düzenlenen yıllık Cloud Next konferansında, Google Haritalar'ın yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak yeni yapay zeka destekli araçlarını tanıttı.

Bu araçlar, şirketlerin, şehirlerin ve trafik otoriteleri gibi kurumların karar alma mekanizmalarını kökten değiştirmeyi hedefliyor.

GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE ALTYAPI İYİLEŞTİRME

Tanıtılan yeni araçlardan biri lan Imagery Insights, Street View görüntülerini Vertex AI ile entegre ederek telefon direkleri ve sokak tabelaları gibi nesneleri tanıma ve tespit etme yeteneği sunuyor.

Bu sayede, örneğin bir telekomünikasyon şirketi, hangi elektrik direklerinin bakıma ihtiyacı olduğunu kolayca belirleyebilecek ve hatta direklerin sanal ortamda durumunu inceleyebilecek.

Google Haritalar Platformları Genel Müdürü Yael Maguire, bu aracın şirketlerin, çalışanlarını sahaya göndermeden altyapı unsurlarının bakımını yapmalarına olanak tanıyacağını vurguladı.

Maguire, yapay zekanın bu süreçte kritik bir rol oynadığını, zira Google Street View görüntülerindeki sayısız direk, trafik işareti, çukur veya bozuk kaldırımı insan gücüyle tespit etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Places Insights adlı bir diğer yenilikçi araç ise işletmelerin bir bölgedeki trendleri belirlemesine ve büyüme potansiyeli olan lokasyonları tespit etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Google, değerlendirmeler, mağaza çalışma saatleri, park durumu, engelli erişilebilirliği gibi çeşitli verilere dayanarak geniş bir bölgedeki yerler hakkında detaylı ve toplu bilgiler sunacak.

Ayrıca, bir perakendecinin yoğun restoranların bulunduğu ancak büyük bir perakende zincirinin olmadığı bir bölgede yeni bir mağaza açmayı düşünmesi durumunda, konum önerileri de sunabilecek.

TRAFİK YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Google'ın duyurduğu bir diğer önemli gelişme ise Yol Yönetimi İçgörüleri oldu. Bu araç, trafik verileri üzerinde derinlemesine analizler yaparak geçmiş ve gerçek zamanlı trafik bilgileriyle yolların iyileştirilmesine katkıda bulunacak.

Trafik yetkilileri, bu bilgileri kullanarak kaza riski yüksek bölgeleri belirleyebilir ve hız kesiciler veya dur işaretleri gibi önlemler alabilir.

Ayrıca, elde edilen veriler sayesinde trafik sıkışıklığını önceden tahmin etmek ve azaltmak için daha gelişmiş modeller oluşturulabilecek.