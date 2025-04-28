Google, Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle Pixel üretimini Vietnam'dan çıkaracak

Haber Merkezi

ABD'de uygulanan gümrük tarifelerindeki belirsizlik devam ederken, teknoloji şirketleri tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Her ne kadar bazı tarifelerde geçici bir duraklama yaşansa da mevcut temel gümrük vergileri, 90 günlük duraklamanın ardından geri gelebilecek ek vergiler ve yakında duyurulması beklenen yarı iletken tarifesi gibi faktörler, Google gibi şirketleri önlem almaya itiyor.

Özellikle Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yüksek vergilerin Apple iPhone fiyatlarını artırma potansiyeli konuşulurken, Google da kendi Pixel telefonları için benzer bir tarife sorunuyla karşı karşıya.

Son birkaç yıldır üretimini Çin'den Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere kaydıran Google, şimdi yeni bir adım atmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

GOOGLE ÜRETİMİ HİNDİSTAN'A KAYDIRACAK

The Economic Times'ın haberine göre Google, akıllı telefon serisinin üretimini, özellikle ABD'ye gönderilmesi planlanan Pixel birimleri için, Vietnam'dan Hindistan'a taşımak istiyor.

TARİFE FARKI TAŞINMA KARARINDA ETKİLİ

Bu kararın arkasındaki ana nedenin, potansiyel ABD ithalat tarifeleri olduğu belirtiliyor. Şu anda duraklatılmış olan Vietnam'dan ABD'ye yapılan ihracata yönelik karşılıklı tarife oranı yüzde 46 iken, Hindistan'dan yapılan ihracattaki oran yüzde 26 seviyesinde.

GOOGLE'IN HİNDİSTAN PLANLARI

Bu amaçla Google'ın, üretim ortakları Foxconn ve Dixon Technologies ile bazı Pixel üretimlerini Hindistan'a taşımak üzere görüşmeler yaptığı bildiriliyor.

Ayrıca Google, şarj cihazları, parmak izi sensörleri, piller ve kasalar gibi bileşenlerin de Hindistan'da üretilmesi için bazı tedarikçileriyle temas halinde.