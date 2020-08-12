Google ve Qualcomm'dan Nokia'ya 230 milyon dolar yatırım

Google ve Qualcomm'dan Nokia'ya 230 milyon dolar yatırım

Arama devi Google ve çip üreticisi Qualcomm, Nokia'nın çatı şirketi HMD Global'e 230 milyon dolarlık yatırım yaparak markanın yeniden canlanmasını sağladı.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle diğer şirketlerle rekabet edemedi ve sürekli zarar etti.

Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin gölgesinde kalan şirket, koronavirüs döneminde ise büyüyerek ayakta kalmayı başarmıştı.

GOOGLE VE QUALCOMM'DAN NOKIA'YA DEV YATIRIM

HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, Google ve Qualcomm'dan 230 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu sayede şirketin akıllı telefon pazarındaki operasyonları yeniden canlanacak ve Nokia'nin pazar payı yükselişe geçecek.

HMD Global'in aldığı bu büyük yatırım, Nokia marka telefonların daha hızlı bir şekilde pazara çıkmasını sağlayabilir. Çünkü aylar önce tanıtılan ilk 5G destekli Nokia telefonu hala piyasaya çıkmış değil.

Counterpoint Research'e göre Nokia, akıllı telefon pazarında en çok satan 13. marka konumunda bulunuyor. Yeni yatırımla birlikte şirketin en azından ilk 10'a girmesi hedefleniyor.

Nokia'nın başındaki isim Rajeev Suri; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüse rağmen büyüme kaydettiklerini ve nakit girişini önemli oranla artırdıklarını belirtmişti.

Ayrıca söz konusu büyümenin gelecek aylarda da devam edeceği söyleyen Suri, daha fazla gelir getirecek projeler üzerinde çalıştıklaırnı vurgulamıştı.