Google, yılın 2. çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı

Teknoloji devi Google'ın ana şirketi Alphabet, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı.

Şirket, hem gelir hem de kârlılıkta beklentileri aşarak yıllık bazda çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı.

Alphabet, 2025'in ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 14 artışla 96,4 milyar dolara, kârını ise yüzde 19 artışla 28,2 milyar dolara çıkardı.

BAŞARININ ANAHTARI: YAPAY ZEKA

CEO Sundar Pichai, bu başarılı tablonun arkasındaki ana gücün "yapay zeka" olduğunu belirtti.

Pichai, yapay zekanın her iş alanlarını olumlu etkilediğini ve özellikle Arama ve Bulut hizmetlerindeki güçlü büyümenin bu sayede gerçekleştiğini vurguladı.

TÜM KATEGORİLERDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Rakamlara göre Google Cloud gelirleri yıllık yüzde 32'lik etkileyici bir artışla 13,6 milyar dolara, YouTube reklam gelirleri ise yüzde 13 artışla 9,8 milyar dolara ulaştı.

Şirket, artan talebi karşılamak için yapay zeka alanındaki sermaye yatırımlarını 85 milyar dolara çıkaracağını da ekledi.