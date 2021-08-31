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    Google'dan Almanya'ya 1 milyar euroluk yatırım

    Google, bulut hizmetlerine yönelik Almanya'da 2 veri merkezine ve yenilebilir enerjinin genişletilmesine 1 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.
    • AA
    • 31.08.2021 - 14:17
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    Google'dan Almanya'ya 1 milyar euroluk yatırım

    ABD'li teknoloji şirketi Google, Almanya'ya olan yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, Frankfurt'taki veri merkezini genişletecek ve başkent Berlin'e yeni bir veri merkezi kuracak.

    Google veri merkezlerinin enerji ve altyapısından sorumlu yöneticisi Marc Oman, şirketin Berlin ve Frankfurt veri merkezlerine ve yenilebilir enerjiye 2030'a kadar 1 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.

    HEDEF YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ

    Oman, Google'ın Almanya'daki veri merkezleri için Fransız enerji şirketi Engie'nin Alman iştiraklerinden gelecek yıllarda 140 megavattan fazla elektrik satın alacağını, 2030'a kadar veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedeflediğini kaydetti.

    Google dan Almanya ya 1 milyar euroluk yatırım #1

    AVRUPA'DA ABD HAKİMİYETİ

    Almanya ve Fransa başta olmak üzere AB ülkeleri, uzun zamandır geleceğin önemli teknolojilerinin Avrupa'da Amerikan ve Çinli tedarikçilerin hakimiyetinde olmasından dolayı "veri bağımsızlığı" endişesi yaşıyor.

    İnternet üzerinden depolama, yazılım ve bilgi işlem hizmeti sağlayan gelişen bulut ağında Amazon, IBM, Google, ve Microsoft gibi ABD'li şirketlerin Avrupa'daki hakimiyeti ve Alibaba gibi Çinli şirketlerin yüksek yatırımları oldukça dikkat çekiyor.

    Google'ın Finlandiya, Hollanda, Danimarka, İrlanda ve Belçika'da veri merkezleri bulunuyor.

    ABD'li teknoloji şirketi, geçen yıl bulut hizmetlerine yönelik Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

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